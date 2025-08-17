Зеленський: РФ не готова до тристороннього діалогу, потрібні санкції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія наразі не демонструє жодних ознак готовності до тристоронньої українсько-американсько-російської зустрічі на вищому рівні.

Про це український лідер сказав під час заяв для медіа разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

Позиція Зеленського: санкції за відмову від переговорів

— Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристоронні зустрічі стануться. І якщо Росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції, — заявив український президент.

Глава української держави додав, що РФ не має успіхів у Донецькій області та не змогла захопити її протягом 12 років, а Конституція України унеможливлює здачу територій чи торгівлю землею.

— Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронніх зустрічей, — зазначив президент України.

Зеленський також наголосив, що необхідно, щоб безпека працювала на практиці, як стаття 5 НАТО, і Україна розглядає вступ до ЄС як частину безпекових гарантій.

Варто зазначити, що заява Зеленського прозвучала напередодні його візиту до Вашингтона, де в понеділок, 18 серпня, відбудеться зустріч із президентом США Дональдом Трампом за участі широкого кола європейських лідерів.

Раніше стало відомо, що у вересні до Києва прибуде французький міністр, щоб обговорити умови для вступу України в ЄС.

