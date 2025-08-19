Переговоры с Путиным и гарантии безопасности: итоги встречи Зеленского с Трампом

Переговоры в Белом доме 18 августа стали лучшими, что были с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою встречу с Трампом во время брифинга по итогам переговоров в Вашингтоне.

Главные тезисы брифинга по итогам переговоров Зеленского сегодня – читайте в материале.

Сейчас смотрят

Встреча Зеленского с Трампом: главные тезисы

Прежде глава государства заявил: есть уверенность, что война закончится.

– Важно, чтобы это была не пауза в боях, а реальный мир, – добавил Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, во время встречи с Трампом и европейскими лидерами обсудили гарантии безопасности Украины как старт для окончания войны.

От США, отметил Владимир Зеленский, последовал четкий сигнал, что они будут среди стран, которые будут помогать и координировать, а также будут участниками гарантий безопасности для Украины.

Гарантии безопасности для Украины будут формализованы в ближайшие семь-десять дней.

Первая часть гарантий будет касаться финансирования Вооруженных сил Украины, вторая – предоставления США пакета военной помощи (речь идет о предложениях Украины на $90 млрд относительно самолетов, систем противовоздушной обороны и т.п.).

Третья часть соглашения о гарантиях безопасности будет охватывать производство дронов Украины (по договоренности с президентом США, после открытия экспорта Соединенные Штаты будут покупать украинские дроны).

Кроме того, подчеркнул глава государства, ему удалось показать американским коллегам на карте, “кто реально контролирует на поле боя”.

Еще одним результатом встречи Зеленского и Трампа стало то, что Россия предложила сначала двустороннюю встречу между Путиным и Зеленским, а затем – трехстороннюю (с Дональдом Трампом – Ред.).

Украина, говорит президент, готова к любым форматам переговоров на уровне лидеров.

– Я готов к встрече с Путиным, – сказал Владимир Зеленский.

США, говорит глава Украины, предлагают провести трехстороннюю встречу с Путиным как можно скорее.

Вопрос территорий, продолжает Владимир Зеленский, останется между ним и главой Кремля Владимиром Путиным.

Кроме того, добавил президент Украины, Соединенные Штаты будут приобщаться к вопросу возвращения украинских детей.

Также Дональд Трамп пообещал, что будет помогать в обмене “всех на всех” военных и гражданских.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.