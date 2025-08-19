Швейцарія готова прийняти саміт Україна — Росія і надати “імунітет” Путіну

Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна “більш ніж готова” прийняти саміт за участі України та Росії.

Про це повідомляють швейцарські SRF та Swissinfo.

Швейцарія готова прийняти саміт України та РФ

Кассіс відзначив досвід Швейцарії у цій сфері. Він додав, що неодноразово нагадував про готовність Швейцарії російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову.

– Я на 200% вірю в організацію цього саміту, і ми вже давно ведемо переговори щодо цього, – заявив Кассіс під час спільної зустрічі з італійським колегою Антоніо Таяні в Берні.

Він також подякував президенту Франції Еммануелю Макрону та прем’єрці Італії Джорджії Мелоні за довіру, яку вони виявляють до Швейцарії.

У спілкуванні зі SRF Кассіс заявив, що проведення саміту у Женеві “залежить від великих держав”. Він зауважив, що до проведення такої зустрічі “вже давно готуються” і що її можна “організувати в найкоротші терміни”.

Щодо ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС), Кассіс сказав, що Швейцарія надасть “імунітет” Путіну, якщо він “приїде на мирну конференцію”.

– Ми можемо провести таку зустріч і знаємо, що потрібно зробити, щоб вона пройшла без проблем. Ми можемо це зробити, попри ордер на арешт Путіна, завдяки нашій особливій ролі та ролі Женеви як європейської штаб-квартири ООН, – сказав він.

Нагадаємо, європейські дипломати розмірковують над місцем проведення можливої тристоронньої зустрічі між Трампом, Зеленським та Путіним.

Повідомлялося, що під час відеодзвінка Коаліції охочих минулими вихідними Мелоні запропонувала місцем зустрічі Рим, а Макрон – Женеву.

