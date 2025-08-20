Станут ли доступными туалеты в метро Киева для пассажиров
Киевский метрополитен является одним из ключевых видов транспорта для жителей и гостей столицы. Ежедневно тысячи людей пользуются им, однако доступ к туалетам для пассажиров остается недоступным, за исключением случаев воздушной тревоги.
Откроют ли туалеты в метро Киева читайте в нашем материале.
На каких станциях метро есть туалеты в Киеве
В инфраструктуре метро есть служебные туалеты, предназначенные для персонала. В чрезвычайных ситуациях, например для пассажиров с маленькими детьми, сотрудники могут помочь воспользоваться этими туалетами.
Однако следует отметить, что они не рассчитаны на массовое посещение. Чаще всего их можно найти у входов или в туннелях, поэтому пассажиры не могут ими пользоваться.
Такая ситуация создает значительные неудобства, особенно во время пересадок или длительных поездок между районами города.
Петиция о туалетах в метро Киева: что известно
Автор Дарья Якушко опубликовала электронную петицию №13646 15 июля 2025 года.
Она отметила, что отсутствие возможности воспользоваться туалетом в публичном пространстве — это не только нарушение базовых бытовых потребностей, но и вопрос достоинства.
В большинстве европейских городов давно внедрена практика наличия туалетов в метро, и это стало стандартом обслуживания пассажиров.
В петиции автор просит:
- открыть доступ к туалетам на каждой станции метро;
- обеспечить их чистоту и регулярное обслуживание, возможно, введя символическую плату за пользование в размере 5–10 грн.
Инициативы по открытию туалетов для пассажиров в киевском метрополитене не являются новыми. Ранее уже подавались петиции с подобными предложениями.
Откроют ли туалеты в метро Киева
На сбор подписей в поддержку петиции отводится не более 60 дней со дня ее обнародования, а количество необходимых голосов должно составлять не менее 6000.
Это предусмотрено переходными положениями Закона Украины О внесении изменений в Закон Украины Об обращениях граждан относительно электронного обращения и электронной петиции от 2 июля 2015 года № 577-VIII.
На данный момент петиция уже набрала необходимое количество голосов — 6011 подписей. Из-за этого ее статус на сайте изменился на «на рассмотрении». Теперь остается ждать, ведь рассмотрение петиции осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня начала рассмотрения, после чего будет обнародован ответ с результатами и обоснованием.
Где найти туалет
Ознакомиться с картой бесплатных туалетов Киева можно на официальном сайте Киевводфонда, а также в городском приложении Киев Цифровой в разделе Городские сервисы, Карты, где карту можно просмотреть и скачать.