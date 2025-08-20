Станут ли доступными туалеты в метро Киева для пассажиров

Киевский метрополитен является одним из ключевых видов транспорта для жителей и гостей столицы. Ежедневно тысячи людей пользуются им, однако доступ к туалетам для пассажиров остается недоступным, за исключением случаев воздушной тревоги.

Откроют ли туалеты в метро Киева читайте в нашем материале.

На каких станциях метро есть туалеты в Киеве

В инфраструктуре метро есть служебные туалеты, предназначенные для персонала. В чрезвычайных ситуациях, например для пассажиров с маленькими детьми, сотрудники могут помочь воспользоваться этими туалетами.

Однако следует отметить, что они не рассчитаны на массовое посещение. Чаще всего их можно найти у входов или в туннелях, поэтому пассажиры не могут ими пользоваться.

Такая ситуация создает значительные неудобства, особенно во время пересадок или длительных поездок между районами города.

Петиция о туалетах в метро Киева: что известно

Автор Дарья Якушко опубликовала электронную петицию №13646 15 июля 2025 года.

Она отметила, что отсутствие возможности воспользоваться туалетом в публичном пространстве — это не только нарушение базовых бытовых потребностей, но и вопрос достоинства.

В большинстве европейских городов давно внедрена практика наличия туалетов в метро, и это стало стандартом обслуживания пассажиров.

В петиции автор просит:

открыть доступ к туалетам на каждой станции метро;

обеспечить их чистоту и регулярное обслуживание, возможно, введя символическую плату за пользование в размере 5–10 грн.

Инициативы по открытию туалетов для пассажиров в киевском метрополитене не являются новыми. Ранее уже подавались петиции с подобными предложениями.

Откроют ли туалеты в метро Киева

На сбор подписей в поддержку петиции отводится не более 60 дней со дня ее обнародования, а количество необходимых голосов должно составлять не менее 6000.

Это предусмотрено переходными положениями Закона Украины О внесении изменений в Закон Украины Об обращениях граждан относительно электронного обращения и электронной петиции от 2 июля 2015 года № 577-VIII.

На данный момент петиция уже набрала необходимое количество голосов — 6011 подписей. Из-за этого ее статус на сайте изменился на «на рассмотрении». Теперь остается ждать, ведь рассмотрение петиции осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня начала рассмотрения, после чего будет обнародован ответ с результатами и обоснованием.

Где найти туалет

Ознакомиться с картой бесплатных туалетов Киева можно на официальном сайте Киевводфонда, а также в городском приложении Киев Цифровой в разделе Городские сервисы, Карты, где карту можно просмотреть и скачать.

