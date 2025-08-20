Київський метрополітен є одним із ключових видів транспорту для мешканців та гостей столиці. Щодня тисячі людей користуються ним, проте доступ до вбиралень для пасажирів залишається недоступним, за винятком повітряних тривог.

Чи відкриють туалети в метро Києва — читайте в нашому матеріалі.

На яких станціях метро є туалети у Києві

В інфраструктурі метро є службові туалети, призначені для персоналу. У надзвичайних ситуаціях, наприклад для пасажирів з маленькими дітьми, співробітники можуть допомогти скористатися цими туалетами.

Зараз дивляться

Проте вони не розраховані на масове відвідування. Найчастіше їх можна знайти біля входів або в тунелях, тому пасажири не можуть ними користуватися.

Така ситуація створює значні незручності, особливо під час пересадок або тривалих поїздок між районами міста.

Петиція про туалети в метро Києва: що відомо

Автор Дарина Якушко опублікувала електронну петицію № 13646 15 липня 2025 року.

Вона зазначила, що відсутність можливості скористатися туалетом у публічному просторі — це не тільки порушення базових побутових потреб, а й питання гідності.

У більшості європейських міст давно впроваджена практика наявності туалетів у метро, і це стало стандартом обслуговування пасажирів.

У петиції авторка просить:

відкрити доступ до туалетів на кожній станції метро;

забезпечити їхню чистоту та регулярне обслуговування, можливо, запровадивши символічну плату за користування у розмірі 5–10 грн.

Ініціативи щодо відкриття туалетів для пасажирів у київському метрополітені не є новими. Раніше вже подавалися петиції з подібними пропозиціями.

Чи відкриють туалети в метро Києва

На збір підписів на підтримку петиції відводиться не більше 60 днів з дня її оприлюднення, а кількість необхідних голосів має становити не менше 6 000.

Це передбачено перехідними положеннями закону України Про внесення змін до Закону України Про звернення громадян щодо електронного звернення та електронної петиції від 2 липня 2015 року № 577-VIII.

Наразі петиція вже набрала необхідну кількість голосів — 6 011 підписів. Через це її статус на сайті змінився на “на розгляді”. Тепер залишається чекати, адже розгляд петиції здійснюється не пізніше десяти робочих днів від дня початку розгляду, після чого буде оприлюднена відповідь з результатами та обґрунтуванням.

Де знайти туалет

Ознайомитися з картою безкоштовних туалетів Києва можна на офіційному сайті Київводфонду, а також у міському застосунку Київ Цифровий у розділі Міські сервіси, Мапи, де карту можна переглянути та завантажити.

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