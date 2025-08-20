Показывает интерес к украинским технологиям: в США испытали FPV-дроны на оптоволокне

Военно-морские силы США провели двухнедельный эксперимент в Алпене, штат Мичиган, испытав в ходе учений Silent Swarm 25 беспилотные воздушные системы и беспилотные надводные корабли.

ВМС США испытали оптоволоконные дроны

Среди оцениваемых во время учений Silent Swarm 25 систем был дрон, управляемый по оптоволоконному кабелю. Как пишет Defence Blog, концепция уже показала боевую ценность в Украине, в частности в полномасштабной войне.

В отличие от обычных дронов, которые полагаются на радиосвязь, оптоволоконные беспилотные летательные аппараты используют физическое кабельное соединение. Это делает их устойчивыми к помехам, создаваемым средствами радиоэлектронной борьбы.

Учения в Алпене включали сценарии, в которых беспилотные системы могли быть использованы для роевых атак, радиоэлектронной борьбы и постоянного наблюдения в условиях конфликта.

Как отмечает издание, учения Silent Swarm 25 свидетельствуют о том, что США внимательно следят за развитием небольших дронов и концепциями их применения на поле боя.

— Включая оптоволоконные беспилотники в свой экспериментальный цикл, ВМС США демонстрируют интерес к адаптации этой концепции к собственным оперативным потребностям, — говорится в сообщении.

В ВМФ США описали эти учения как часть более широких усилий по проверке того, как автономные системы могут расширить возможности американских вооруженных сил.

Хотя окончательные решения относительно закупок или развертыванию еще не объявлены, обучение Silent Swarm 25 предоставили американским военным морякам и инженерам возможность оценить эксплуатационные преимущества дронов на оптоволокне и беспилотных судов.

Эксперимент также продемонстрировал, как боевые инновации, наблюдаемые на Украине, влияют на оборонное планирование США.

