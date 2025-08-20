Демонструє інтерес до українських технологій: у США випробували FPV-дрони на оптоволокні

Військово-морські сили США провели двотижневий експеримент в Алпені, штат Мічиган, випробувавши під час навчань Silent Swarm 25 безпілотні повітряні системи та безпілотні надводні кораблі.

ВМС США випробували оптоволоконні дрони

Серед оцінюваних під час навчань Silent Swarm 25 систем був дрон на оптоволокні. Як пише Defence Blog, концепція вже показала бойову цінність в Україні, зокрема в повномасштабній війні.

На відміну від звичайних дронів, які покладаються на радіозв’язок, оптоволоконні безпілотні літальні апарати використовують кабельне фізичне з’єднання. Це робить їх стійкими до перешкод, створюваних засобами радіоелектронної боротьби.

Зараз дивляться

Навчання в Алпені включали сценарії, в яких безпілотні системи могли бути використані для роєвих атак, радіоелектронної боротьби та постійного спостереження в умовах конфлікту.

Як зазначає видання, навчання Silent Swarm 25 свідчать про те, що США уважно стежать за розвитком невеликих дронів та концепціями їх застосування на полі бою.

– Включаючи оптоволоконні безпілотники до свого експериментального циклу, ВМС США демонструють інтерес до адаптації цієї концепції до власних оперативних потреб, – йдеться у повідомленні.

У ВМФ США описали ці навчання як частину ширших зусиль щодо перевірки того, як автономні системи можуть розширити можливості американських збройних сил.

Хоча остаточних рішень щодо закупівель або розгортання ще не оголошено, навчання Silent Swarm 25 надали американським військовим морякам та інженерам можливість оцінити експлуатаційні переваги дронів на оптоволокні та безпілотних суден.

Експеримент також продемонстрував, як бойові інновації, які спостерігаються в Україні, впливають на оборонне планування США.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.