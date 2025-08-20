Российские агрессоры побуждают Индию покупать у них больше нефти, обещая за это увеличение товарооборота и помощь с таможенным давлением со стороны США.

Об этом пишет Bloomberg.

Скидки и обещания Кремля: что предлагают Нью-Дели

По словам заместителя торгового представителя России в Индии Евгения Гривы, Кремль ожидает увеличения закупок своей нефти индийскими нефтеперерабатывающими заводами или, по крайней мере, сохранения их уровня на текущем показателе.

Сейчас смотрят

Кроме того, он публично заявил, что Россия продает нефть Индии с 5% скидкой и предложил, чтобы торговля между их странами ежегодно росла на 10%.

Отмечается, что заявление россиянина прозвучало на фоне роста американского таможенного давления на Нью-Дели, в результате которого индийский импорт российской нефти уже упал вдвое.

По данным издания, Кремль понял, что может потерять одного из главных покупателей своей нефти, поэтому российский дипломат Роман Бабушкин начал обещать Индии “золотые горы”, среди которых обещание купить больше индийских товаров, пострадавших от американских пошлин. Кроме того, там предлагают оказать помощь с производством индийских реактивных двигателей на внутреннем рынке.

Ранее стало известно, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии вернулись к закупкам российской нефти Urals, несмотря на высокие тарифы и критику со стороны администрации Дональда Трампа.

До этого они делали перерыв в этих закупках – такова была реакция Нью-Дели на масштабные американские пошлины на индийские товары.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.