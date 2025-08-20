Нафтовий шантаж Кремля: Москва заманює Індію обіцянками, аби зберегти ринок – Bloomberg

Російські агресори спонукають Індію купувати у них більше нафти, обіцяючи за це збільшення товарообороту та допомогу із митним тиском з боку США.

Про це пише Bloomberg.

Знижки та обіцянки Кремля: що пропонують Нью-Делі

За словами заступника торгового представника Росії в Індії Євгенія Гриви, Кремль очікує збільшення закупівель своєї нафти індійськими нафтопереробними заводами або, щонайменше, – збереження їхнього рівня на поточному показнику.

Крім того, він публічно заявив, що Росія продає нафту Індії з 5% знижки й запропонував, щоб торгівля між їхніми країнами щороку росла на 10%.

Зазначається, що заява росіянина лунає на тлі зростання американського митного тиску на Нью-Делі, в результаті якого індійський імпорт російської нафти уже впав удвічі.

За даними видання, Кремль зрозумів, що може втратити одного із головних покупців своєї нафти, тож російський дипломат Роман Бабушкін почав обіцяти Індії “золоті гори”, серед яких обіцянка купити більше індійських товарів, що постраждали від американських мит. Крім того, там пропонують надати допомогу із виробництвом індійських реактивних двигунів на внутрішньому ринку.

Раніше стало відомо, що державні нафтопереробні заводи Індії повернулися до закупівель російської нафти Urals, попри високі тарифи і критику з боку адміністрації Дональда Трампа.

До того вони робили перерву в цій закупівлі – такою була реакція Нью-Делі на масштабні американські мита на індійські товари.

