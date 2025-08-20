Ошибка при оформлении Пакет школьника в Действии: самые распространенные причины и решения

С 18 августа в приложении Дія появилась возможность оформить услугу Пакет школьника. Родители первоклассников сразу начали подавать заявки, однако многие столкнулись с трудностями, ведь при попытке оформления на экране появляются сообщения об ошибке.

Что означает ошибка при оформлении Пакет школьника в Дії и как ее исправить, читайте в нашем материале.

Ошибка при оформлении Пакет школьника: причина

Наиболее распространенные ошибки выглядят так:

Услуга недоступна. Информация о вас и ребенке еще не внесена в электронную систему управления образованием или внесена с ошибкой. Обратитесь в школу для уточнения данных.

Ребенок не зачислен в школу.

Такие сообщения означают, что Пенсионный фонд не нашел в базе РНОКПП (номер карточки налогоплательщика) ребенка или одного из родителей.

Причиной этого чаще всего является то, что школа либо еще не внесла данные первоклассника в систему АІКОМ-2, либо сделала это с ошибками (например, неправильно указала номер документа, ФИО или другие персональные данные).

Как работает сервис

Данные о первоклассниках поступают в Дію непосредственно от школ.

Алгоритм выглядит так:

сначала учебное заведение вносит информацию в систему МОН,

далее она еженедельно передается в Пенсионный фонд,

уже оттуда интегрируется в Дію.

Ошибка при оформлении Пакет школьника в Дія: что делать

Большинство ошибок, с которыми сталкиваются родители при подаче заявки, связаны не с Дія, а с отсутствием или некорректностью данных в школьном реестре. Поэтому главное решение — это проверить и исправить информацию в школе, чтобы услуга заработала корректно.

Ошибка при оформлении Пакет школьника, что делать:

Родителям нужно обратиться непосредственно в школу, чтобы проверить, внесена ли информация в АИКОМ-2 (именно эта система используется для первоклассников).

Если обнаружится неточность, учебное заведение должно обновить данные. После этого информация автоматически синхронизируется с Пенсионным фондом и Дія.

Ошибка при оформлении Пакет школьника: куда обращаться

В службе поддержки Дія на наш запрос сообщили, что Дія выполняет роль технического администратора услуги. В поддержке Дія отметили, что обычно работники учебных заведений возвращаются из ежегодных отпусков в середине августа.

До этого времени техническая команда АИКОМ-2 (школьный реестр) занималась настройкой сред, на которых работает система, и устраняла ошибки в функционале. Это необходимо, чтобы учебные заведения могли войти в систему и внести данные о будущих первоклассниках.

Только после официального подтверждения от технической команды о завершении всех необходимых работ МОН отправляет письма с алгоритмом действий для зачисления детей.

— На сегодняшний день АИКОМ-2 заполнен примерно на 50%. Остальные постепенно получат возможность воспользоваться сервисом, когда учебные заведения, согласно инструкции МОН, внесут данные до конца августа, — сообщили в Дія.

Нетипичные ошибки при оформлении Пакет школьника в Дія

Есть и другие причины отказа. Например: если у заявителя нет ID-карты или загранпаспорта, то услуга в Дія будет недоступна, ведь заявку нужно подписать электронной подписью.

В такой ситуации родители могут оформить помощь лично в органах Пенсионного фонда Украины. Такой вариант работает с 19 августа 2025 года.

Еще один распространенный вопрос касается свидетельства о рождении. В некоторых случаях в Дія оно не отображается (например, когда мама сменила фамилию после регистрации ребенка).

Это не является проблемой, ведь для оформления Пакет школьника наличие свидетельства о рождении в приложении не требуется.

