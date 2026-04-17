Национальная полиция Украины усиливает меры безопасности и переводит подразделения на усиленный режим службы с 17 апреля в связи с поминальными днями и повышенными рисками безопасности.

Об этом в эфире телемарафона утром 17 апреля сообщил начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолий Серединский.

Анатолий Серединский отметил, что традиционно через неделю после Пасхи граждане Украины массово посещают кладбища, что нуждается в дополнительных мерах безопасности и присутствии правоохранителей на таких объектах, а также на автодорогах.

Сейчас смотрят

По его словам, усиление режима также связано с рисками, в частности, угрозой обнаружения взрывоопасных предметов и минной опасностью.

Он добавил, что около тысячи кладбищ остаются закрытыми для посещения из-за ситуации безопасности. Это касается прифронтовых регионов Херсонской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей.

В полиции призывают граждан соблюдать установленные ограничения и не посещать запрещенные территории.

— Это опасно из-за ракетных обстрелов, активности FPV-дронов, минной угрозы, которая там может существовать, – отметил Серединский.

Решения по ограничениям посещения кладбищ принимались с учетом ситуации безопасности и являются оптимальными, поскольку касаются только тех мест, где пребывание действительно запрещено из-за рисков. Они введены, прежде всего, в регионах, максимально приближенных к линии фронта, сообщил Анатолий Серединский.

Как действовать в случае воздушной угрозы

В Нацполиции рекомендуют в случае воздушной тревоги прежде всего выбирать местность с естественным рельефом, позволяющим максимально снизить риски поражения и находиться ближе к земле.

В полиции подчеркивают: в случае обнаружения какого-либо подозрительного предмета нельзя к нему подходить или касаться его.

Необходимо немедленно уведомить Национальную полицию для дальнейшей проверки специалистами.

Также отмечается, что подобные случаи на кладбищах фиксируются неоднократно, поэтому действуют соответствующие ограничения посещения отдельных территорий.

Напомним, в канун Пасхи в Нацполиции сообщали об усиленном режиме работы на период Пасхальных праздников.

Тогда отмечалось, что при необходимости могут вводиться превентивные меры, в частности выборочные поверхностные проверки, исключительно для предотвращения провокации и гарантирования безопасности граждан.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.