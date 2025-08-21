Цю війну треба завершувати, Путін нічого не розуміє, крім сили і тиску – Зеленський

Повномасштабну війну проти України треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась. Російський диктатор Володимир Путін не розуміє нічого, крім сили та тиску.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 21 серпня 2025 року.

Зеленський про захист українців

– Звісно, ми робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити державу і наших людей, – заявив Зеленський.

На його думку, президент США Дональд Трамп абсолютно правильно говорить: не тільки в обороні це треба робити.

Але водночас Україна не зменшує зусиль у дипломатії та всіх контактах з партнерами, щоб все-таки відбулись саме такі переговори, які можуть наблизити мир, пояснив президент.

За його словами, працюють радники з питань національної безпеки – вчора була в них розмова, сьогодні теж багато комунікації.

Як заявив Зеленський, на своєму рівні військові, зокрема головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і Генеральний штаб, працюють над воєнною компонентою гарантій безпеки України.

– Зараз кожен день додає контурів майбутньої безпекової архітектури для України. Зброя, фінансування, взаємодія з нашими партнерами, сили на землі, в повітрі, на морі, – звернув увагу Зеленський.

Щодня будуть нові кроки партнерів на підтримку України – президент матиме багато дипломатичної роботи. Володимир Зеленський подякував усім, хто залишається з Україною.

Зеленський про російські обстріли по Україні

Сьогодні весь день у частині областей України тривали роботи після російської нічної масованої атаки. Було 574 дрони та 40 ракет, зокрема балістика.

Значну частину всього цього українські воїни збили – важливо, що Сили оборони мають таку можливість та відповідні засоби.

– Понад 30 ракет ми збили. Десятки Shahed знищені нашими перехоплювачами. Дякую всім розробникам та операторам. Але, на жаль, були й влучання. Різні області – від Запоріжжя до Волинської області та Закарпаття, – наголосив Зеленський.

У Мукачеві росіяни фактично спалили американське підприємство – виробника електротехніки. Це були побутові електроприлади – нічого воєнного, стверджує президент України.

– Росіяни точно знали, куди б’ють. Це був ракетний удар. Ми вважаємо, це був цілеспрямований удар саме по американській власності в Україні, по американських інвестиціях, – наголосив Зеленський.

На його думку, це дуже показовий удар, як і вся ця масована атака по Україні. Це відбулося якраз у період, коли світ очікує від росіян чіткої відповіді про переговори щодо закінчення війни.

Доповнюється…

