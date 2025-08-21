Польша направила России ноту протеста из-за падения дрона
МИД Польши направил России ноту протеста в связи с инцидентом с участием дрона, произошедшим в селе Осины Люблинского воеводства в ночь на 20 августа 2025 года.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши.
Падение дрона в Польше: РФ направлена нота протеста
В документе польская сторона выразила решительный протест против этого случая.
В ноте протеста МИД отмечает, что падение дрона и его взрыв представляют собой нарушение Россией обязательств по суверенитету Польши, а также противоречат Конвенции о международной гражданской авиации.
Министерство считает это событие очередной преднамеренной провокацией, соответствующей схеме гибридных действий России против Польши и других европейских стран.
В заявлении подчеркивается решительное осуждение всех действий российской стороны, которые создают угрозу для гражданского населения, инфраструктуры и безопасности воздушного движения.
В ноте протеста МИД Польши требует от России объяснить обстоятельства и причины появления дрона на территории Польши, а также предоставить информацию о мерах, которые российские органы приняли для предотвращения подобных случаев в будущем.
В ночь на 20 августа в селе Осины Люблинского воеводства на польское кукурузное поле упал неизвестный объект, который впоследствии взорвался.
Заместитель оперативного командующего ВС Польши Дариуш Малиновский отметил, что это мог быть дрон-обманка со взрывчаткой для самоуничтожения.
Он сообщил, что дрон двигался на низких высотах, из-за чего противовоздушная оборона Польши его не обнаружила.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в провокации из-за пересечения дроном воздушного пространства.