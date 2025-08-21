Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

Польша направила России ноту протеста из-за падения дрона

дрон V2U
Фото: Минобороны

МИД Польши направил России ноту протеста в связи с инцидентом с участием дрона, произошедшим в селе Осины Люблинского воеводства в ночь на 20 августа 2025 года.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши.

Падение дрона в Польше: РФ направлена нота протеста

В документе польская сторона выразила решительный протест против этого случая.

Сейчас смотрят

В ноте протеста МИД отмечает, что падение дрона и его взрыв представляют собой нарушение Россией обязательств по суверенитету Польши, а также противоречат Конвенции о международной гражданской авиации.

Министерство считает это событие очередной преднамеренной провокацией, соответствующей схеме гибридных действий России против Польши и других европейских стран.

В заявлении подчеркивается решительное осуждение всех действий российской стороны, которые создают угрозу для гражданского населения, инфраструктуры и безопасности воздушного движения.

В ноте протеста МИД Польши требует от России объяснить обстоятельства и причины появления дрона на территории Польши, а также предоставить информацию о мерах, которые российские органы приняли для предотвращения подобных случаев в будущем.

В ночь на 20 августа в селе Осины Люблинского воеводства на польское кукурузное поле упал неизвестный объект, который впоследствии взорвался.

Заместитель оперативного командующего ВС Польши Дариуш Малиновский отметил, что это мог быть дрон-обманка со взрывчаткой для самоуничтожения.

Он сообщил, что дрон двигался на низких высотах, из-за чего противовоздушная оборона Польши его не обнаружила.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в провокации из-за пересечения дроном воздушного пространства.

Читайте также
РФ применяет на фронте новый дрон с LTE-связью и удаленным управлением — ГУР
РФ застосовує БпЛА з LTE-зв'язком

Связанные темы:

атака дронамиБезпілотникиПольшаРосія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь