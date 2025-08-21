Укр Рус
Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Удар по Flex: глава торговельної палати США в Україні закликав Трампа зупинити Путіна

Андрій Гундер

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом протидіяти російському диктатору Путіну.

Своє звернення він оприлюднив у мережі Х.

Андрій Гундер закликав Трампа протистояти Путіну

За словами Гундера, в ніч проти 21 серпня російські війська здійснили ракетний удар по заводу компанії Flex у Мукачеві, який є однією з найбільших американських інвестицій в Україні.

– Росія продовжує знищувати та принижувати американський бізнес в Україні, атакуючи компанії, які інвестують та торгують на фондових ринках США, – заявив він.

Гундер наголосив, що дії Москви “не лише знищують Україну, а й підривають лідерство США, цінності та американський бізнес”.

Він закликав Трампа захистити американські компанії в Україні та “цінності, які побудували Америку”.

– Росія не прагне миру. Треба показати Путіну, що Сполучені Штати захищають своїх, – пудсумував Гундер.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська ракета влучила в будівлю американського заводу з виробництва електроніки у Мукачеві.

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що сотні безпілотників, гіперзвукові, балістичні та крилаті ракети були спрямовані проти цивільної та енергетичної інфраструктури України.

За його словами, одна з ракет поцілила у великий американський завод у найзахіднішому регіоні України, що призвело до серйозних руйнувань і жертв.

Сибіга підкреслив, що підприємство є повністю цивільним і не має жодного стосунку до військової сфери.

Фото: Андрій Гундер

