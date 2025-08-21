Москва и Будапешт не подходят: Зеленский назвал возможные места встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возможными местами встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным могут быть страны Европы или Турция.
Об этом Зеленский сказал во время беседы с журналистами в Киеве.
Возможные места встречи с Путиным
Зеленский напомнил, что во время встречи в Вашингтоне 18 августа он подчеркнул, что хотел бы получить понимание архитектуры гарантий безопасности в течение 7-10 дней. А тогда можно планировать встречу в трехстороннем формате — Зеленский, Путин, Трамп.
Президент Дональд Трамп предложил сначала провести двустороннюю встречу — Зеленский и Путин, — а затем трехстороннюю. Однако все равно решили продолжить работать над гарантиями безопасности, в частности над чем-то похожим на статью 5 устава НАТО (если какое-либо из государств-членов подвергнется нападению, все остальные члены должны помочь противостоять агрессии).
По словам президента Зеленского, будет справедливо, если встречу с Путиным запланируют на нейтральной территории.
– Потому что война в Украине и на европейском континенте. Я сказал, что мы согласны. Швейцария, Австрия – мы согласны, – сказал Зеленский.
Он также отметил, что готов к такой встрече. Главное, чтобы россияне согласились. А если Москва окажется не готова, то Киев хотел бы видеть на это сильную реакцию Соединенных Штатов.
Киев рассматривает также Турцию как площадку для проведения переговоров.
– Турция для нас – это страна НАТО и часть Европы. И мы не против. Потому что для меня встреча без каких-либо особых условий – это также проактивные действия украинской стороны, – заявил Зеленский.
Где Зеленский отвергает проведение саммита
В то же время президент Украины категорически отвергает проведение встречи в Москве, как ранее предложил Владимир Путин.
– Встречи в Москве быть не может, – подчеркнул Зеленский.
Президент также прокомментировал возможность проведения встречи в Будапеште. Ранее издание Politico писало, что Белый дом соглашается на столицу Венгрии.
– Мне кажется, что на сегодня это непросто. Это непросто, потому что есть единение всех стран Европы в поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но была против поддержки Украины, – отметил Зеленский.