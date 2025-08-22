В Крыму уничтожена база БпЛА: ликвидированы беспилотники Mohajer-6 и Форпост
Военно-морские силы Украины нанесли удар по аэродрому Херсонес в Севастополе и уничтожили пункт базирования российских дронов.
Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
В Крыму уничтожен пункт базирования российских беспилотников: что известно
ВМС Украины провели во временно оккупированном Крыму спецоперацию, в результате которой на аэродроме Херсонес в Севастополе был уничтожен пункт базирования российских беспилотников.
По официальным данным, поражены до трех БпЛА Mohajer-6 и два дрона Форпост, которые российские войска использовали для наблюдения за надводной обстановкой в акватории Черного моря.
– Борьба продолжается. Крым – это Украина! – подчеркнули в сообщении.
Ранее стало известно, что морской дрон Главного управления разведки Украины в бухте Новороссийска ликвидировал группу из пяти элитных российских водолазов.