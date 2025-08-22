У Криму знищено базу БпЛА: ліквідовано безпілотники Mohajer-6 та Форпост
Військово-морські сили України завдали удару по аеродрому Херсонес у Севастополі та знищили пункт базування російських дронів.
Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
У Криму знищено пункт базування російських безпілотників: що відомо
ВМС України провели у тимчасово окупованому Криму спецоперацію, внаслідок якої на аеродромі Херсонес у Севастополі було знищено пункт базування російських безпілотників.
За офіційними даними, уражено до трьох БпЛА Mohajer-6 та два дрони Форпост, які російські війська використовували для спостереження за надводною обстановкою в акваторії Чорного моря.
– Боротьба триває! Крим – це Україна! – наголосили в повідомленні.
Раніше стало відомо, що морський дрон Головного управління розвідки України в бухті Новоросійська ліквідував групу з п’ятьох елітних російських водолазів.