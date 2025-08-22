Укр Рус
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

У Криму знищено базу БпЛА: ліквідовано безпілотники Mohajer-6 та Форпост

Генштаб ЗСУ атака Севастополь
Фото: Генштаб ЗСУ

Військово-морські сили України завдали удару по аеродрому Херсонес у Севастополі та знищили пункт базування російських дронів.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

У Криму знищено пункт базування російських безпілотників: що відомо

ВМС України провели у тимчасово окупованому Криму спецоперацію, внаслідок якої  на аеродромі Херсонес у Севастополі було знищено пункт базування російських безпілотників.

За офіційними даними, уражено до трьох БпЛА Mohajer-6 та два дрони Форпост, які російські війська використовували для спостереження за надводною обстановкою в акваторії Чорного моря.

– Боротьба триває! Крим – це Україна! – наголосили в повідомленні.

Раніше стало відомо, що морський дрон Головного управління розвідки України в бухті Новоросійська ліквідував групу з п’ятьох елітних російських водолазів.

