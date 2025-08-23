На Луганщине взрыв уничтожил технику и оккупантов, причастных к преступлениям в Буче – ГУР

Во временно оккупированном Калиново Кадиевской городской общины Алчевского района Луганской области накануне, 22 августа, прогремел взрыв.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили о подрыве российских военных вместе с техникой и боекомплектом.

Подрыв оккупантов с техникой и БК в Луганской области

— Детонация произошла во дворе одного из домов, где находились шестеро российских захватчиков с их военным транспортом, — говорится в сообщении.

В ГУР говорят, что именно эти россияне в 2022 году принимали непосредственное участие в военных преступлениях в Буче Киевской области.

А на ВОТ Луганской области они выполняли функцию мобильной группы ПВО для прикрытия от воздушных атак обустроенной неподалеку дома вражеской военно-ремонтной базы.

По данным разведки, в результате взрыва уничтожены два пикапа с пулеметами, УАЗ (так называемая буханка), загруженный боекомплектом, а также трое российских оккупантов, еще трое тяжело ранены.

Неделю назад в ГУР сообщали об уничтожении во временно оккупированном Мелитополе склада боеприпасов и российских военных, переброшенных на Запорожское направление.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 277-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГУР

