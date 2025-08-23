На Луганщині вибух знищив техніку й окупантів, причетних до злочинів у Бучі – ГУР

У тимчасово окупованому Калиновому Кадіївської міської громади Алчевського району Луганської області напередодні, 22 серпня, пролунав вибух.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили про підрив російських військових разом із технікою і боєкомплектом.

Підрив окупантів із технікою і БК на Луганщині

– Детонація відбулася на подвір’ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом, – йдеться у повідомленні.

У ГУР кажуть, що саме ці росіяни у 2022 році брали безпосередню участь у воєнних злочинах у Бучі Київської області.

А на ТОТ Луганської області вони виконували функцію мобільної групи ППО для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази.

За даними розвідки, внаслідок вибуху знищено два пікапи з кулеметами, УАЗ (так звана буханка), завантажений боєкомплектом, а також трьох російських окупантів, ще троє важко поранені.

Тиждень тому в ГУР повідомляли про знищення у тимчасово окупованому Мелітополі складу боєприпасів і російських військових, перекинутих на Запорізький напрямок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 277-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

