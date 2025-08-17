Укр Рус
В Мелитополе ликвидирован склад БК и оккупантов – ГУР

Вибухи в Україні, атака РФ
Фото: Факти ICTV

В Мелитополе Силы обороны уничтожили склад боеприпасов и группу российских оккупантов.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Украины.

ВСУ уничтожили склад вместе с оккупантами

Так, накануне, 16 августа 2025 года во временно оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы.

Как отметили разведчики, в результате операции был ликвидирован склад боеприпасов и российские военные, переброшенные на Запорожское направление.

Удар был нанесен в момент, когда грузовик с личным составом противника заезжал на территорию промышленной зоны в районе проезда Корвацкого.

В результате взрыва уничтожены по меньшей мере шесть оккупантов из подразделений морской пехоты и экипаж беспилотника так называемого кадыровского батальона Ахмад-Восток.

Точное количество погибших и раненых уточняется.

Кроме того, вспыхнул склад с боеприпасами, детонация которого продолжалась некоторое время после удара. На место оккупанты срочно стянули по меньшей мере четыре кареты скорой помощи.

В ГУР МО Украины подчеркнули, что “за каждое военное преступление будет справедливое возмездие”.

Ранее в ГУР сообщали, что украинские военные ликвидировали российских захватчиков, пытавшихся закрепиться в селе Зеленый Гай Донецкой области.

