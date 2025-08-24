Укр Рус
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

Флаг на фоне неба: Google поздравил Украину с Днем Независимости праздничным дудлом

Google
Фото: Unsplash

Сегодня, 24 августа, на главной странице Google появился праздничный дудл, посвященный Дню Независимости Украины.

Логотип поисковика стилизован под цвета украинского флага на фоне голубого неба.

Google

Google поздравил Украину с Днем независимости

Пользователи, которые нажмут на изображение, автоматически попадут на страницу с результатами поиска о Дне Независимости Украины.

новий дудл від Google

Фото: Google

Там можно найти информацию об истории праздника, дате его празднования в этом году и посмотреть тематические открытки и изображения.

Таким образом, Google традиционно присоединился к празднованию важных для Украины событий, напоминая миру о значении независимости и борьбы украинцев за свободу.

Это уже не первый раз, когда американская корпорация демонстрирует поддержку Украины через свои дудлы, особенно в условиях российской агрессии.

Дудлы Google являются одним из способов привлечения внимания миллионов пользователей по всему миру к важным датам и событиям, что делает их мощным инструментом информационной поддержки.

