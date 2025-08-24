Флаг на фоне неба: Google поздравил Украину с Днем Независимости праздничным дудлом
Сегодня, 24 августа, на главной странице Google появился праздничный дудл, посвященный Дню Независимости Украины.
Логотип поисковика стилизован под цвета украинского флага на фоне голубого неба.
Google поздравил Украину с Днем независимости
Пользователи, которые нажмут на изображение, автоматически попадут на страницу с результатами поиска о Дне Независимости Украины.
Там можно найти информацию об истории праздника, дате его празднования в этом году и посмотреть тематические открытки и изображения.
Таким образом, Google традиционно присоединился к празднованию важных для Украины событий, напоминая миру о значении независимости и борьбы украинцев за свободу.
Это уже не первый раз, когда американская корпорация демонстрирует поддержку Украины через свои дудлы, особенно в условиях российской агрессии.
Дудлы Google являются одним из способов привлечения внимания миллионов пользователей по всему миру к важным датам и событиям, что делает их мощным инструментом информационной поддержки.