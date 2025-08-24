Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Що таке 5-та стаття НАТО та коли її застосовують
Фінансування ВПО у серпні: коли очікувати виплат
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після перших матчів плейоф відбору
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Прапор на тлі неба: Google привітав Україну з Днем Незалежності святковим дудлом

Google
Фото: Unsplash

Сьогодні, 24 серпня, на головній сторінці Google з’явився святковий дудл, присвячений Дню Незалежності України.

Логотип пошуковика стилізовано під кольори українського прапора на тлі блакитного неба.

Google

Зараз дивляться

Google привітав Україну з Днем незалежності

Користувачі, які натиснуть на зображення, автоматично потраплять на сторінку з результатами пошуку про День Незалежності України.

новий дудл від Google

Фото: Google

Там можна знайти інформацію про історію свята, дату його відзначення цього року та переглянути тематичні листівки й зображення.

Отже, Google традиційно долучився до відзначення важливих для України подій, нагадуючи світу про значення незалежності та боротьби українців за свободу.

Це вже не перший раз, коли американська корпорація демонструє підтримку України через свої дудли, особливо в умовах російської агресії.

Дудли Google є одним із способів привернення уваги мільйонів користувачів по всьому світу до важливих дат та подій, що робить їх потужним інструментом інформаційної підтримки.

Читайте також
Google DeepMind створила ШІ, що відновлює давньоримські написи
ШІ відновлює давньоримські тексти

Пов'язані теми:

GoogleДень Незалежності України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь