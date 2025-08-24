Прапор на тлі неба: Google привітав Україну з Днем Незалежності святковим дудлом

Сьогодні, 24 серпня, на головній сторінці Google з’явився святковий дудл, присвячений Дню Незалежності України.

Логотип пошуковика стилізовано під кольори українського прапора на тлі блакитного неба.

Зараз дивляться

Google привітав Україну з Днем незалежності

Користувачі, які натиснуть на зображення, автоматично потраплять на сторінку з результатами пошуку про День Незалежності України.

Там можна знайти інформацію про історію свята, дату його відзначення цього року та переглянути тематичні листівки й зображення.

Отже, Google традиційно долучився до відзначення важливих для України подій, нагадуючи світу про значення незалежності та боротьби українців за свободу.

Це вже не перший раз, коли американська корпорація демонструє підтримку України через свої дудли, особливо в умовах російської агресії.

Дудли Google є одним із способів привернення уваги мільйонів користувачів по всьому світу до важливих дат та подій, що робить їх потужним інструментом інформаційної підтримки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.