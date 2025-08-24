США погодили продаж Україні понад 3 тис. зенітних ракет ERAM – WSJ

Цього тижня Вашингтон схвалив продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), які мають надійти приблизно за шість тижнів.

Про це повідомляє видання Wall Street Journal із посиланням на двох американських посадовців.

Ракети ERAM для України

Так, пакет озброєнь на $850 млн здебільшого фінансується європейськими країнами. Проте цей пакет відтермінували до завершення зустрічі президента Дональда Трампа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Американські посадовці зазначають, що застосування ракет ERAM із дальністю від 240 до 450 км може потребувати погодження Пентагону.

США офіційно поки не заявляли про майбутнє постачання цих ракет, проте інше озброєння, яке країни Європи закуповують у США, можуть допомогти Україні атакувати ворожі ціли в межах національних кордонів. Йдеться про сімейство американських керованих реактивних снарядів GMLRS із дальністю 145 км.

Що відомо про ракети ERAM

Зенітна керована ракета SM-6 ERAM – створена на базі сімейства Standard Missile та є частиною системи протиповітряної та протиракетної оборони Aegis.

Ракета ERAM здатна поцілити не лише повітряні цілі (літаки та крилаті ракети), а й балістичні ракети на кінцевій ділянці траєкторії та й у кораблі. Ракета оснащена радіолокаційною головкою самонаведення та системою наведення через радар корабля.

Ракета SM-6 ERAM може подолати понад 240 км і розвивати швидкість 3,5 Маха (4287 км/год). Ці зенітні ракети американська армія використовує з 2013 року та вже пройшла низку модернізацій, щоб бути ефективнішою проти гіперзвукових загроз.

Ракети SM-6 запускаються з установок Mk 41 VLS, які ставлять на крейсерах та есмінцях класу Aegis.

