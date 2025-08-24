ВСУ провели успешную контратаку и освободили четыре поселка в Донецкой области

Вооруженные силы Украины провели успешную контратаку и зачистили Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

ВСУ зачистили от врага три села в Донецкой области: что известно

Главнокомандующий сообщил, что ВСУ осуществили успешную контратаку. От врага были зачищены три села в Донецкой области, а именно: Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

Сейчас смотрят

В ГУР добавили, что восстановили контроль над Новомихайловкой.

Подразделения ГУР МО Украины, в частности Артан и 2 штурмбат Третьей штурмовой бригады выбили оккупантов из населенного пункта.

Сырский поблагодарил воинов за их работу в борьбе за украинские земли.

— Еще раз выражаю глубокую благодарность боевым побратимам и сестрам за их действия в эти большие, решающие дни, — подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий сообщил, что работает в районах боевых действий. По его словам, Покровское направление остается самым горячим участком фронта.

— Отработал на командных пунктах частей, которые выполняют боевые задачи на Покровском направлении. Выслушал доклады командиров корпусов и бригад об оперативной обстановке. Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия, — написал Сырский.

Также он наградил воинов за безупречное выполнение обязанностей, храбрость и стойкость.

Напомним, спикер ОСУВ Днепр сообщил, что самые интенсивные бои на фронте происходят на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях. Вблизи Доброполья враг активно уничтожается.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.