ВСУ провели успешную контратаку и освободили четыре поселка в Донецкой области
Вооруженные силы Украины провели успешную контратаку и зачистили Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
ВСУ зачистили от врага три села в Донецкой области: что известно
Главнокомандующий сообщил, что ВСУ осуществили успешную контратаку. От врага были зачищены три села в Донецкой области, а именно: Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.
В ГУР добавили, что восстановили контроль над Новомихайловкой.
Подразделения ГУР МО Украины, в частности Артан и 2 штурмбат Третьей штурмовой бригады выбили оккупантов из населенного пункта.
Сырский поблагодарил воинов за их работу в борьбе за украинские земли.
— Еще раз выражаю глубокую благодарность боевым побратимам и сестрам за их действия в эти большие, решающие дни, — подчеркнул Сырский.
Главнокомандующий сообщил, что работает в районах боевых действий. По его словам, Покровское направление остается самым горячим участком фронта.
— Отработал на командных пунктах частей, которые выполняют боевые задачи на Покровском направлении. Выслушал доклады командиров корпусов и бригад об оперативной обстановке. Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия, — написал Сырский.
Также он наградил воинов за безупречное выполнение обязанностей, храбрость и стойкость.
Напомним, спикер ОСУВ Днепр сообщил, что самые интенсивные бои на фронте происходят на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях. Вблизи Доброполья враг активно уничтожается.