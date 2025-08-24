ЗСУ провели успішну контратаку і звільнили чотири селища на Донеччині
Збройні сили України провели успішну контратаку та зачистили Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
ЗСУ зачистили від ворога три села на Донеччині: що відомо
Головком повідомив, що ЗСУ здійснили успішну контратаку. Від ворога були зачищені три селища на Донеччині, а саме Михайлівка, Зелений Гай та Володимирівка.
У ГУР додали, що відновили контроль над Новомихайлівкою.
Підрозділи ГУР МО України, зокрема Артан і 2 штурмбат Третьої штурмової бригади вибили окупантів із населеного пункту.
Сирський подякував воїнам за їхню роботу в боротьбі за українські землі.
– Ще раз висловлюю глибоку вдячність бойовим побратимам і посестрам за їхній чин у ці великі, вирішальні дні, – наголосив Сирський.
Головнокомандувач повідомив, що працює в районах бойових дій. За його словами, Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту.
– Відпрацював на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку. Вислухав доповіді командирів корпусів і бригад щодо оперативної обстановки. Ситуація справді непроста, противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля, – написав Сирський.
Також він нагородив воїнів за досконале виконання обов’язків, хоробрість і стійкість.
Нагадаємо, речник ОСУВ Дніпро повідомив, що найінтенсивніші бої на фронті відбуваються на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. Поблизу Добропілля ворога активно знищують.