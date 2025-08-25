Безкоштовний проїзд для УБД: правила використання пільг на різні види транспорту

За інформацією Міністерства у справах ветеранів, учасник бойових дій має право на безкоштовний проїзд як у межах міста, так і на міжміських маршрутах. Ця пільга закріплена законодавчо та є однією з ключових гарантій соціального захисту ветеранів. Утім, є певні обмеження щодо частоти використання безкоштовного проїзду.

Чи буде безкоштовним проїзд для УБД до кінця 2025 року, читайте в нашому матеріалі.

На які види транспорту передбачено безкоштовний проїзд для УБД

Пільги на безкоштовний проїзд для УБД зафіксовані у статті 12 Закону України Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту.

У ньому закріплено право на безплатний проїзд:

усіма видами міського пасажирського транспорту (трамвай, тролейбус, метро, автобус тощо);

автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості;

залізничним і водним транспортом приміського сполучення;

автобусами приміських і міжміських маршрутів (зокрема внутрішньорайонних, внутрішньообласних та міжобласних) – незалежно від відстані й місця проживання;

Користування правом підтверджується посвідченням встановленого зразка. У разі впровадження електронного квитка — він видається ветеранам безкоштовно.

Безкоштовний проїзд для УБД: як діє пільга на міжміське сполучення

У Мінветеранів наголошують, що, окрім щоденного безкоштовного користування міським транспортом, учасники бойових дій можуть користуватися пільговими міжміськими поїздками.

Держава гарантує їм безкоштовну поїздку туди й назад будь-яким міжміським транспортом: поїздом, автобусом, літаком або водним шляхом, але раз на два роки. Альтернативно, раз на рік можна скористатися 50% знижкою на такий маршрут (туди й назад).

Безкоштовний проїзд для УБД: коли пільга не діє

Якщо учасник бойових дій уже використав безкоштовну міжміську поїздку протягом останніх двох років або скористався пільговою знижкою за минулий рік, перевізник може вимагати повну оплату проїзду.

Що робити, якщо відмовили у наданні пільги

Проте інколи трапляються випадки, коли учасникам бойових дій відмовляють у пільговому перевезенні. Чи є така відмова законною та куди звертатися, розповіли експерти юридичного Гончаренко центру.

У разі відмови слід:

зафіксувати назву та контактні дані перевізника, ім’я водія;

записати номер транспортного засобу, час та маршрут поїздки;

зберегти квиток;

у разі звернення до суду подбати про наявність свідків відмови.

Наступний крок – подання заяви у трьох примірниках:

до Національної поліції;

до Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека);

до органу місцевого самоврядування, де здійснюється маршрут.

До заяви обов’язково додається копія посвідчення УБД та копія проїзного квитка.

За відмову у безоплатному проїзді передбачена адміністративна відповідальність згідно зі ст. 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Безпідставна відмова тягне накладення штрафу на водіїв або суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ветеран може домогтися захисту своїх прав у судовому порядку. Це дозволяє не лише покарати перевізника, а й повернути витрачені кошти.

Джерело : Мінветеран

