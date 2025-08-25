Кремлівські ЗМІ поширюють фейк про українських військових у Покровську – ЦПД

Центр протидії дезінформації при РНБО спростував новий російський фейк про нібито звірства українських військових.

Цього разу пропагандисти поширили неправдиву історію про те, що військовослужбовці ЗСУ нібито вбили жінку та дитину в Покровську заради автомобіля.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД у Facebook.

Фейк про вбиту жінку та дитину у Покровську: що відомо

За даними ЦПД, у поширеній російськими ЗМІ новині немає жодних підтверджень: ані фото чи відео з місця події, ані свідчень незалежних очевидців, ані інформації від українських чи міжнародних джерел.

Єдиним так званим доказом є слова чоловіка, який представився місцевим жителем, процитовані російським державним інформагентством.

У ЦПД зазначили, що сюжет побудований за типовим для пропаганди сценарієм – максимально жорстокий опис злочину без перевірених фактів.

Такі вкиди мають на меті дискредитувати українську армію та відволікти увагу від воєнних злочинів, які систематично чинить Росія в зоні проведення бойових дій.

Також ворог намагається залякати населення прифронтових районів та нав’язати думку про російську окупацію як порятунок.

Центр вже неодноразово спростовував подібні заяви російських пропагандистів про нібито звірства ЗСУ на Донбасі, які виявилися фейками.

Раніше ЦПД попереджав про активізацію російських інформаційно-психологічних операцій у серпні 2025 року.

Серед ключових напрямів експерти виділили маніпуляції навколо перемир’я, дискредитацію переговорного процесу та ролі України в ньому, а також просування наративів про нібито небажання Києва домовлятися та нереалістичні вимоги.

Крім того, Кремль намагається спровокувати розкол між Україною та США, поширюючи фейки про вибірковий підхід до обміну полоненими та псевдоісторичні наративи про штучність української державності.

