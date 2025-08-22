Чтобы война остановилась, она должна стать крайне дорогой для Путина — ЦПД

На кремлевского диктатора Владимира Путина влияют действия, которые ускоряют крах российской экономики.

Об этом говорит руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Цели Путина не изменились

По его словам, сейчас для Путина главное — это тянуть время, особенно в условиях, которые выдвинул американский президент Дональд Трамп.

Сейчас смотрят

— План Путина сейчас — в очередной раз тянуть время в узком коридоре, который задал ему Трамп. Но пока есть хотя бы узкий коридор, он будет это делать. Такая установка режима, — объясняет Андрей Коваленко.

Он отмечает, что значительная часть окружения диктатора уже выступает за прекращение войны. Правда, кроме помощника Путина Николая Патрушева, первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Владимир Путин стремится контролировать всю территорию Украины и, кстати, Балтии также.

— Но пытаясь нас захватить, он только приближает крах самой России, которая уже зависима от Китая политически и экономически. Впрочем, Путин думает, что такая зависимость менее деструктивна, чем прекращение войны в нынешних условиях, — говорит руководитель ЦПД.

Давление США на Россию играет ключевую роль

По словам Андрея Коваленко, давление Соединенных Штатов на Москву сейчас играет ключевую роль, ведь Китай не готов начинать противостояние с США ради России. Поэтому будущее РФ сейчас зависит от Америки.

— Даже в таких условиях Путин делает все, чтобы тянуть резину и попытаться выбить условия, которые оставят для России возможность повторить агрессию, — отмечает руководитель ЦПД.

Россияне сейчас приводят сценарий Вьетнама, а именно падения города Сайгон (оккупация столицы Южного Вьетнама силами Народной армии Вьетнама и Вьетконга в 1975 году. Битва ознаменовала конец войны во Вьетнаме, — Ред.) после сворачивания американской поддержки.

Россияне изображают Украину Южным Вьетнамом, хотя подобный сценарий никогда не повторится. Именно поэтому мы идем по пути сильной армии и гарантий безопасности, а РФ пытается разрушить этот подход, потому что верит в «повторение падения Сайгона» в будущем, объясняет Андрей Коваленко.

По его словам, такая тактика является глупостью, но с этим ничего не поделать.

— С нашей стороны и со стороны партнеров есть полное понимание угроз и методов неповторения агрессии. А зажать Путина возможно экономически, — говорит руководитель ЦПД.

Именно поэтому нужно сделать так, чтобы эта война для Путина стала крайне дорогостоящим удовольствием.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.