Вето Навроцкого: останутся ли украинцы в Польше без соцвыплат, а ВСУ без Starlink

В Министерстве цифровых дел Польши заявили, что польский президент Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о продлении поддержки Украины, а это означает, что с 1 октября Польша не будет платить за доступ к системам спутникового интернета Starlink. Этим интернетом пользуются наши военные по всему фронту и в тылу.

Если депутаты Национального собрания Польши не отменят вето на закон о помощи украинским гражданам, то выплаты на детей в размере 800 злотых (9 тыс. грн), а также бесплатная медицина станут недоступными для украинцев, которые не работают в Польше.

Факты ICTV разбирались, как вето Навроцкого может повлиять на пребывание украинцев в Польше, и действительно ли наши военные останутся без оплачиваемого Польшей интернета.

Сейчас смотрят

Получение помощи 800+ на детей

Документ предусматривал продление временной защиты для украинцев до 4 марта 2026 года. Он также расширял право на выплаты для детей, которые после окончания средней школы до 18 лет продолжают обучение в вузах или на профессиональных курсах.

– Российская Федерация – виновница, а Украина – жертва этой войны. Но через 3,5 года наш закон нужно скорректировать. Не меняю своего мнения и считаю, что выплаты 800+ должны предоставляться только тем украинцам, которые работают, – заявил президент.

Кароль Навроцкий подчеркнул, что Польша и поляки должны быть на первом месте.

Действующие положения польского закона о помощи украинцам будут действовать до 30 сентября. В то же время временная защита для украинцев, установленная правом ЕС, сохраняется до 2027 года. Поэтому вето Навроцкого касается помощи на ребенка и доступа к государственной медицине.

Ситуация изменится и для пациентов с тяжелыми заболеваниями, которые раньше могли приехать в Польшу, получить статус и лечиться бесплатно.

По состоянию на 30 июня 2025 года в Польше на учете под временной защитой находилось 992 505 украинцев — это 23% от всех лиц в ЕС, имеющих такой статус. При этом 78% беженцев с таким статусом — трудоустроены.

Поэтому вето закона ударит по остальным 22% экономически неактивных украинцев в Польше, подчеркнули в аналитическом центре международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

— Президентское решение создает чрезвычайно рискованную ситуацию для малозащищенных украинцев, которые сейчас не работают, но нуждаются в базовой социальной защите. Например, матерей, которые не работают, но имеют детей. У большинства из них мужья находятся в Украине, поэтому они не могут воспользоваться их страховкой и получить полную медицинскую помощь. Именно эта уязвимая группа беженцев очень сильно пострадает от изменений, — подчеркнул директор аналитического центра Юрий Григоренко.

По состоянию на 2025 год официально платят взносы в польское управление соцстрахования более 800 тыс. украинцев — это две трети всех иностранцев в Польше.

По мнению Юрия Григоренко, предложенные президентом изменения могут ослабить чувство безопасности даже у тех украинцев, которые там работают, и это подтолкнет людей уехать из Польши и даже вернуться в Украину.

На отмену президентского вето у польского парламента есть месяц и остается открытым вопрос, успеют ли парламентарии.

Starlink под угрозой финансирования

Польша остается открытой для оказания помощи гражданам Украины. Польская поддержка ВСУ также не изменилась, подчеркнул в своем заявлении Кароль Навроцкий.

По словам представителя Министерства цифровых дел Польши Марека Георгицу, ветированный президентом законопроект продлевал финансирование помощи Украине до конца марта 2026 года. Теперь нет правовой основы для этого финансирования с 1 октября. Поэтому де-факто это может означать прекращение оплаты спутникового интернета Starlink для Украины.

Вето Навроцкого раскритиковал министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский. По его словам, прекращение финансирования доступа к Starlink навредит украинскому народу и поможет россиянам.

– Это знаменует конец интернета Starlink, который Польша предоставляет Украине, страдающей от войны. Это также означает конец поддержки хранения данных украинского правительства в безопасном месте… Я не представляю лучшего подарка для войск Путина, чем отключение Украины от интернета, – написал министр Гавковский в соцсети X.

В Минцифре Украины подчеркнули, что в настоящее время продолжаются консультации с польской стороной по поводу платы за подписку Starlink для Украины, сообщает Суспільне.

Кароль Навроцкий заявил, что для устранения российской пропаганды и налаживания польско-украинских связей необходимо в польском Уголовном кодексе “символ Бандеры” приравнять к нацистским и коммунистическим символам.

– Чтобы устранить российскую пропаганду и наладить польско-украинские отношения на основе подлинного партнерства, взаимного уважения и чуткости, мы должны добавить в проект закона четкий лозунг: Стоп бандеризму, а в Уголовном кодексе приравнять бандеровский символ к символам, которые соответствуют немецкому национал-социализму, широко известному как нацизм, советскому коммунизму, – сказал президент Польши.

Как реагирует Украина

Украинские дипломатические источники отмечают, что анализируют правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на украинцев в Польше.

По словам источников, любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать негативные настроения в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.