Вето Навроцького: чи залишаться українці в Польщі без соцвиплат, а ЗСУ без Starlink

У Міністерстві цифрових справ Польщі заявили, що польський президент Кароль Навроцький ветував законопроєкт про продовження підтримки України, а це означатиме, що з 1 жовтня Польща не буде сплачувати за доступ до систем супутникового інтернету Starlink. Цим інтернетом користуються наші військові по всьому фронту та в тилу.

Якщо депутати Національних зборів Польщі не скасують вето на закон про допомогу українським громадянам, то виплати на дітей у розмірі 800 злотих (9 тис. грн), а також безплатна медицина стануть недоступними для українців, які не працюють в Польщі.

Факти ICTV розбиралися, як вето Навроцького може вплинути на перебування українців у Польщі, та чи справді наші військові залишаться без оплаченого Польщею інтернету.

Отримання допомоги 800+ на дітей

Документ передбачав продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2026 року. Він також розширював право на виплати для дітей, які після закінчення середньої школи до 18 років продовжують навчання у вишах або на професійних курсах.

– Російська Федерація – винуватиця, а Україна – жертва цієї війни. Але через 3,5 роки наш закон треба скоригувати. Не змінюю своєї думки й вважаю, що виплати 800+ мають надаватися лише тим українцям, які працюють, – заявив президент.

Кароль Навроцький наголосив, що Польща і поляки мають бути на першому місці.

Чинні положення польського закону про допомогу українцям діятимуть до 30 вересня. Водночас тимчасовий захист для українців, встановлений правом ЄС, зберігається до 2027 року. Тож вето Навроцького стосується допомоги на дитину та доступу до державної медицини.

Ситуація зміниться й для пацієнтів з важкими хворобами, які раніше могли приїхати до Польщі, отримати статус та лікуватися безкоштовно.

Станом на 30 червня 2025 року в Польщі на обліку під тимчасовим захистом перебувало 992 505 українців — це 23% від усіх осіб у ЄС, які мають такий статус. При цьому 78% біженців з таким статусом — працевлаштовані.

Тож ветування закону вдарить по решті 22% економічно неактивних українців у Польщі, наголосили в аналітичному центрі міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

— Президентське рішення створює надзвичайно ризикову ситуацію для малозахищених українців, які наразі не працюють, але мають потребу в базовому соціальному захисті. Наприклад, матерів, які не працюють, але мають дітей. У більшості з них чоловіки перебувають в Україні, тому вони не можуть скористатися їхньою страховкою та отримати повну медичну допомогу. Саме ця уразлива група біженців дуже сильно постраждає від змін, — наголосив директор аналітичного центру Юрій Григоренко.

Станом на 2025 рік офіційно сплачують внески до польського управління соцстрахування понад 800 тис. українців – це дві третини всіх іноземців у Польщі.

На думку Юрія Григоренка, запропоновані президентом зміни, можуть послабити почуття безпеки навіть у тих українців, які там працюють, і це підштовхне людей виїхати з Польщі та навіть повернутися в Україну.

На скасування президентського вето у польського парламенту є місяць і залишається відкритим питання, чи встигнуть парламентарі.

Starlink під загрозою фінансування

Польща залишається відкритою для надання допомоги громадянам України. Польська підтримка ЗСУ також не змінилася, наголосив у своїй заяві Кароль Навроцький.

За словами речника Міністерства цифрових справ Польщі Марека Георгіцу, ветований президентом законопроєкт продовжував фінансування допомоги Україні до кінця березня 2026 року. Тепер немає правової основи для цього фінансування з 1 жовтня. Тож де-факто це може означати зупинення оплати супутникового інтернету Starlink для України.

Вето Навроцького розкритикував міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. За його словами, припинення фінансування доступу до Starlink зашкодить українському народу та допомагатиме росіянам.

– Це знаменує кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що страждає від війни. Це також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці… Я не уявляю кращого подарунка для військ Путіна, ніж відключення України від інтернету, – написав міністр Гавковський у соцмережі X.

У Мінцифрі України наголосили, що наразі тривають консультації з польською стороною щодо плати за підписку Starlink для України, повідомляє Суспільне.

Кароль Навроцький заявив, що задля усунення російської пропаганди та налагодження польсько-українських зв’язків треба у польському Кримінальному кодексі “символ Бандери” прирівняти до нацистських і комуністичних символів.

– Щоб усунути російську пропаганду і налагодити польсько-українські відносини на основі справжнього партнерства, взаємної поваги та чуйності, ми повинні додати в проєкт закону чітке гасло: Стоп бандеризму, а у Кримінальному кодексі прирівняти бандерівський символ до символів, які відповідають німецькому націонал-соціалізму, широко відомому як нацизм, радянському комунізму, – сказав президент Польщі.

Як реагує Україна

Українські дипломатичні джерела наголошують, що аналізують правовий вимір ухвалених рішень і їхній можливий вплив на українців у Польщі.

За словами джерел, будь-які політизовані рішення про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних можуть спровокувати негативні настрої в українському суспільстві та вимагатимуть реагування української сторони.

