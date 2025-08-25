Укр Рус
Вице-канцлер Германии Клингбайль прибыл в Киев: Украина может полагаться на нас

Ларс Клінґбайль
Фото: Getty Images

Вице-канцлер и федеральный министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль в понедельник прибыл в Украину с официальным визитом.

Он заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину.

Об этом сообщают СМИ.

Клингбайль о поддержке Украины Германией

— Путин не должен иметь никаких иллюзий, что наша поддержка Украины может пошатнуться. Наоборот: мы остаемся вторым по величине в мире и крупнейшим в Европе сторонником Украины. Как министр финансов, я сегодня также даю четкое обещание: Украина может и в дальнейшем полагаться на Германию, — заявил Клингбайль.

Вице-канцлер отметил, что в тесном сотрудничестве с федеральным канцлером ищет пути, как Германия может наилучшим образом поддержать Украину в возможном мирном процессе.

— Речь идет об украинской, но и о европейской безопасности. Теперь Россия должна наконец проявить серьезный интерес к справедливому миру. Путин должен наконец прекратить свою жестокую агрессивную войну, — подчеркнул он.

Визит вице-канцлера проходит на фоне активизации дипломатических усилий по урегулированию конфликта и обсуждений будущих гарантий безопасности для Украины.

Напомним, днем ранее в Киеве находился спецпредставитель президента США Кит Келлог, который принял участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил Келлогу орден За заслуги I степени.

Источник: Deutsche Welle, Reuters

