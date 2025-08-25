Віцеканцлер Німеччини Клінґбайль прибув до Києва: Україна може покладатися на нас
Віцеканцлер і федеральний міністр фінансів ФРН Ларс Клінґбайль у понеділок прибув до України з офіційним візитом.
Він запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну.
Клінґбайль про підтримку України Німеччиною
— Путін не повинен мати жодних ілюзій, що наша підтримка України може похитнутися. Навпаки: ми залишаємося другим за величиною у світі та найбільшим у Європі прихильником України. Як міністр фінансів, я сьогодні також даю чітку обіцянку: Україна може і надалі покладатися на Німеччину, – заявив Клінґбайль.
Віцеканцлер зазначив, що у тісній співпраці з федеральним канцлером шукає шляхи, як Німеччина може найкраще підтримати Україну в можливому мирному процесі.
— Йдеться про українську, але й про європейську безпеку. Тепер Росія повинна нарешті проявити серйозний інтерес до справедливого миру. Путін повинен нарешті припинити свою жорстоку агресивну війну, – наголосив він.
Візит віцеканцлера відбувається на тлі активізації дипломатичних зусиль щодо врегулювання конфлікту та обговорень майбутніх гарантій безпеки для України.
Нагадаємо, днем раніше у Києві перебував спецпредставник президента США Кіт Келлог, який взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.
Президент України Володимир Зеленський вручив Келлогу орден За заслуги І ступеня.