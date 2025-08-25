Зеленський анонсував зустріч представників України та США наприкінці тижня

Наприкінці тижня має відбутися зустріч української та американської команд для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ щодо миру.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві.

Україна та США готуються до зустрічі

– Сьогодні відбудеться зустріч з Келлогом, щоб продовжити обговорення цієї теми та підготуватися до можливої майбутньої зустрічі з російською стороною. Наприкінці тижня відбудеться зустріч між українською та американською командами. Відповідно, з людьми, про яких ви згадали, або деякими з цих людей (йдеться про спецпредставника США Стіва Віткоффа, держсекретаря США Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса, – Ред.), – сказав Зеленський.

За його словами, упродовж тижня буде “багато роботи”.

Президент також зазначив, що 24 серпня керівник ОП Андрій Єрмак спілкувався з держсекретарем Рубіо та іншими партнерами.

Сьогодні, за його словами, очікується розмова українського військового керівництва з партнерами, у середу відбудеться NSA meeting.

– Мені здається, що ми будемо мати план, базовий план щодо гарантій безпеки. Я думаю, що для деталей ще потрібен час. Після цього хотілося б дізнатися від американської сторони, чи готові росіяни на конфігурацію, яка була запропонована Америкою і підтримана Україною в присутності європейських лідерів – двостороння, а потім тристороння зустріч, — сказав він.

Нагадаємо, 15 серпня президент США Дональд Трамп зустрівся із російським диктатором Путіним. А 18 серпня прийняв у Білому домі президента України Володимира Зеленського та кількох європейських лідерів.

Після переговорів він заявив, що працює над організацією двосторонньої зустрічі між Путіним і Зеленським, а потім – тристоронньої зустрічі, в якій візьме участь і він сам.

