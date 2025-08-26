У канцелярії Навроцького спростували ризик відключення Starlink для України

Вето президента Польщі Кароля Навроцького щодо законопроєкту про продовження підтримки України не стосується фінансування інтернету Starlink.

Глава канцелярії польського президента Збігнєв Богуцький у соцмережі Х спростував інформацію міністра цифровізації країни Кшиштофа Гавковського про ризик відключення терміналів Starlink в Україні, які фінансує польська сторона.

Польща не відключить Україні доступ до Starlink

За його словами, вето Навроцького не може відключити Україну від інтернету Starlink, “оскільки витрати на це підключення фінансуються на засадах положень чинного законодавства, а проєкт, поданий до Сейму президентом, підтримує цей стан речей”.

Богуцький зауважив, що Сейм ефективно опрацює цю президентську ініціативу у вересні.

Він також спростував заяву Гавковського про нібито кінець підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці, звинувативши його в маніпуляціях та поширенні дезінформації.

– Перефразуючи ваш допис, можна сказати: я не можу уявити собі кращого подарунка для Путіна, ніж займатися російською дезінформацією, щоб сіяти розбрат між поляками та українцями… Якби не ваш допис, машина російської брехливої пропаганди та дезінформації в цьому питанні не запрацювала б, – наголосив Богуцький.

25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький ветував законопроєкт про продовження підтримки України з 1 жовтня.

Міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський розкритикував таке рішення, заявивши, що його наслідком стане припинення доступу України до інтернету Starlink, що фінансується Польщею.

