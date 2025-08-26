У Вінниці чоловік із іграшковим пістолетом “оголошував” хвилину мовчання: що відомо
Вранці, 26 серпня на одному із перехресть Вінниці чоловік із пістолетом у руках оголошував хвилину мовчання.
Про це повідомляє поліція Вінницької області.
У Вінниці затримали чоловіка із пістолетом: що відомо
Попередньо відомо, що близько 9:00 на перехресті вулиць Пирогова та Зодчих чоловік вийшов на проїжджу частину з пістолетом у руках. Він намагався зупинити автомобілі, які нехтували хвилиною мовчання.
Відео інциденту почало ширитись у мережі. Правоохоронці оперативно встановили особу чоловіка та доставили до відділку поліції.
За словами поліції, зброя, яку тримав у руках затриманий, виявилась іграшковим пістолетом.
Як повідомляє Суспільне, чоловік має ментальні відхилення.
Нагадаємо, у Черкасах чоловік влаштував стрілянину в МакДональдзі у центрі міста. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал закладу.
На місце події негайно прибули правоохоронці, вони евакуювали відвідувачів закладу та персонал, а також огородили прилеглу до закладу територію.
Як повідомляє поліція, чоловік зайшов до МакДональдзу, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні.