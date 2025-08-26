Виїзд за кордон чоловіків 18–22 років: Кабмін сьогодні оновить правила

У вівторок, 26 серпня, на засіданні уряду оновлять правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді прем’єр-міністра Юлії Свириденко.

Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: коли ухвалять

– Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років, – повідомив Зеленський.

За його словами, були погоджені всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати.

Зараз дивляться

Доповідь Свириденко також стосувалася співпраці з Норвегією у межах підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу.

Іншим питанням було розширення програми єВідновлення.

Зеленський наголосив, що буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Він додав, що очільниця уряду представить усі деталі щодо цього.

Раніше Свириденко заявляла, що питання про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років потребує широкого обговорення і дискусії, яку уряд веде з військовими.

Нагадаємо, 25 серпня на сайті Верховної Ради оприлюднили текст законопроєкту №13685 щодо дозволу призовникам та військовозобов’язаним віком до 25 років виїжджати за межі України. Його спрямували на розгляд профільного комітету парламенту.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.