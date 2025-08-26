За последние недели более 1,7 тыс. военных добровольно вернулись из СОЧ
За последние две недели более 1,7 тыс. военных решили вернуться к службе после самовольного оставления части (СОЧ).
Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев.
Более 1,7 тыс. бойцов вернулись из СОЧ: что известно
За последние две недели существенно возросло количество военнослужащих, которые решили вернуться к службе после самовольного оставления части (СОЧ).
По словам Сухачева, речь идет о 1,7 тыс. бойцах, уже вернувшихся в свои подразделения, или тех, кто собирается вернуться.
Важным шагом стала информационная кампания и работа с местными органами власти, а также введение ГБР онлайн-формы для добровольного обращения, которой уже воспользовались многие военные.
— У военнослужащих еще есть несколько дней, чтобы реализовать свое решение. До 30 августа действует упрощенный порядок возвращения в подразделения военнослужащих, самовольно покинувших часть или место службы, — отметил глава ГБР.
В ведомстве отметили, что для правонарушителей предусмотрена уголовная ответственность: им грозит до семи лет лишения свободы.
В то же время закон позволяет избежать сурового наказания тем, кто добровольно возвращается на службу.
Напомним, что по упрощенной процедуре, разработанной Государственным бюро расследований в сотрудничестве с Военной службой правопорядка ВСУ, Национальной полицией и Офисом Генерального прокурора с 29 ноября 2024 года по август 2025 года в армию вернулось более 29 тыс. военнослужащих, самовольно оставивших свои части.