За последние недели более 1,7 тыс. военных добровольно вернулись из СОЧ

За последние две недели более 1,7 тыс. военных решили вернуться к службе после самовольного оставления части (СОЧ).

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев.

Более 1,7 тыс. бойцов вернулись из СОЧ: что известно

За последние две недели существенно возросло количество военнослужащих, которые решили вернуться к службе после самовольного оставления части (СОЧ).

По словам Сухачева, речь идет о 1,7 тыс. бойцах, уже вернувшихся в свои подразделения, или тех, кто собирается вернуться.

Важным шагом стала информационная кампания и работа с местными органами власти, а также введение ГБР онлайн-формы для добровольного обращения, которой уже воспользовались многие военные.

— У военнослужащих еще есть несколько дней, чтобы реализовать свое решение. До 30 августа действует упрощенный порядок возвращения в подразделения военнослужащих, самовольно покинувших часть или место службы, — отметил глава ГБР.

В ведомстве отметили, что для правонарушителей предусмотрена уголовная ответственность: им грозит до семи лет лишения свободы.

В то же время закон позволяет избежать сурового наказания тем, кто добровольно возвращается на службу.

Напомним, что по упрощенной процедуре, разработанной Государственным бюро расследований в сотрудничестве с Военной службой правопорядка ВСУ, Национальной полицией и Офисом Генерального прокурора с 29 ноября 2024 года по август 2025 года в армию вернулось более 29 тыс. военнослужащих, самовольно оставивших свои части.

Источник : ГБР

