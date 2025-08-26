За останні тижні понад 1,7 тис. військових добровільно повернулися із СЗЧ

За останні два тижні понад 1,7 тис. військових вирішили повернутися до служби після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов.

Понад 1,7 тис. бійців повернулися із СЗЧ: що відомо

Впродовж останніх двох тижнів суттєво зросла кількість військовослужбовців, які вирішили повернутися до служби після самовільного залишення частини (СЗЧ).

За словами Сухачова, йдеться про понад 1,7 тис. бійців, які уже повернулися до своїх підрозділів або мають намір повернутися.

Важливим кроком стала інформаційна кампанія та робота з місцевими органами влади, а також запровадження ДБР онлайн-форми для добровільного звернення, якою вже скористалися чимало військових.

— У військовослужбовців ще є кілька днів, щоб реалізувати своє рішення. До 30 серпня діє спрощений порядок повернення до підрозділів військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби, — зауважив очільник ДБР.

У відомстві зазначили, що для правопорушників передбачена кримінальна відповідальність: їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Водночас закон дозволяє уникнути суворого покарання тим, хто добровільно повертається на службу.

Нагадаємо, що за спрощеною процедурою, розробленою Державним бюро розслідувань у співпраці з Військовою службою правопорядку ЗСУ, Національною поліцією та Офісом Генерального прокурора з 29 листопада 2024 року до серпня 2025 року до війська повернулося понад 29 тис. військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини.

