Выезд за границу мужчин 18-22 лет предполагает необходимость иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко.

Выезд за границу мужчин 18-22 года

Напомним, что Министерство внутренних дел подготовило, а 26 августа правительство внесло изменения в правила пересечения государственной границы. Документ пока не опубликован, поэтому окончательно об изменениях можно будет говорить после обнародования постановления.

Сейчас смотрят

По информации официальных лиц, право на выезд за границу во время военного положения в целом будут иметь все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

В то же время Андрей Демченко подчеркнул, что будут действовать ограничения для тех категорий лиц, которые определены в пункте 2-14 Правил пересечения государственной границы.

— Этот пункт касается лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, в органах местного самоуправления. Занимают должности, которые четко прописаны в нормах, и для этой категории граждан, как и раньше, останется возможность пересечения границы только в служебную командировку, — пояснил спикер ГПСУ.

Что необходимо иметь для пересечения границы

По словам Андрея Демченко, для выезда за границу мужчины 18-22 года должны иметь при себе загранпаспорт и военно-учетный документ.

— Законодательство Украины определяет, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ, будь то в бумажном или электронном виде, и предъявить его по требованию представителя Госпогранслужбы в пунктах пропуска, — говорит Андрей Демченко.

Он еще раз подчеркнул, что в настоящее время пограничники ждут публикации постановления о пересечении границы мужчинами от 18 до 22 лет, и только после этого в ГПСУ более полно разъяснят нормы.

Как въезжать в Украину мужчинам 18-22 лет

Понятно, что некоторые мужчины из этой возрастной категории, которые возвращаются в Украину, могут не иметь при себе военно-учетного документа, ведь давно находятся за границей.

Спикер Госпогранслужбы пояснил, что ограничить возвращение домой гражданам Украины никто не может. Это определяет Конституция.

— Любого из граждан Украины, которые находятся за границей и возвращаются домой, даже если у них нет каких-либо документов, пропустят. В дальнейшем для выезда к ним будут применяться те нормы, которые прописаны в Правилах пересечения границы — то есть загранпаспорт и наличие военно-учетного документа, — подытожил Андрей Демченко.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.