Виїзд за кордон чоловіків 18-22 років передбачає необхідність мати при собі військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко.

Виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ підготувало, а 26 серпня уряд вніс зміни до правил перетину державного кордону. Документ поки не опубліковано, тож остаточно про зміни можна буде говорити після оприлюднення постанови.

За інформацією офіційних осіб, право на виїзд за кордон під час воєнного стану загалом матимуть всі чоловіки віком від 18 до 22 років включно.

Водночас Андрій Демченко наголосив, що діятимуть обмеження для тих категорій осіб, які визначені у пункті 2-14 Правил перетину державного кордону.

– Цей пункт стосується осіб, які обіймають визначені посади в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування. Обіймають посади, які чітко прописані в нормах і для цієї категорії громадян, як і раніше, залишатиметься можливість перетину кордону тільки у службове відрядження, – пояснив речник ДПСУ.

Що необхідно мати для перетину кордону

За словами Андрія Демченка, для виїзду за кордон чоловіки 18-22 років повинні мати при собі закордонний паспорт та військово-обліковий документ.

– Законодавство України визначає, що чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ, чи то в паперовому, чи електронному вигляді, і пред’явити його на вимогу представника Держприкордонслужби в пунктах пропуску, – каже Андрій Демченко.

Він ще раз наголосив, що наразі прикордонники чекають публікації постанови щодо перетину кордону чоловіками від 18 до 22 років, і лише після у ДПСУ більш повно роз’яснять норми.

Як в’їжджати в Україну чоловікам 18-22 років

Зрозуміло, що деякі чоловіки з цієї вікової категорії, які повертаються до України, можуть не мати при собі військово-обліковий документ, адже давно перебувають за кордоном.

Речник Держприкордонслужби пояснив, що обмежити повернення додому громадянам України ніхто не може. Це визначає Конституція.

– Будь-кого з громадян України, які знаходяться за кордоном і повертаються додому, навіть, якщо вони не мають якихось документів, пропустять. Надалі для виїзду до них застосовуватимуться ті норми, які прописані в Правилах перетину кордону – тобто закордонний паспорт і наявність військово-облікового документа, – підсумував Андрій Демченко.

