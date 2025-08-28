Київську метрополію української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) визнали афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ).

Про це йдеться у офіційній заяві Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ: що відомо

У відомстві заявили, що рішенню передувало дослідження, яке виявило ознаки афілійованості.

– ДЕСС 27.08.2025 ухвалила рішення про визнання Київської митрополії Української православної церкви (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 21510633) афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, – йдеться у заяві.

Також ДЕСС направила УПЦ МП припис про усунення порушень, проте предстоятель митрополит Онуфрій відмовився його виконувати.

– Відповідно ДЕСС направила КМ УПЦ припис про усунення порушення закону. У своєму листі предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис, – повідомили у відомстві.

Таким чином, служба офіційно визнала Київську митрополію УПЦ МП афілійованою з РПЦ.

Ознайомитись із документом можна за посиланням.

Раніше державна служба з етнополітики та свободи совісті зобов’язала Київську митрополію Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) вийти протягом місяця зі структури Російської православної церкви (РПЦ), діяльність якої заборонено на території України.

Митрополит Київський, предстоятель УПЦ Онуфрій повинен був до 18 серпня надати підтвердження щодо ухвалення найвищими органами церковної влади рішень про вихід УПЦ зі структури РПЦ.

Через невиконання УПЦ припису суд розглянув припинення її діяльності.

Згідно з законом Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій, разом зі звітом про усунення порушень УПЦ могла подати заперечення щодо встановлених ознак афілійованості з РПЦ.

Уразі ненадання УПЦ звіту у відведений строк, непідтвердження нею усунення порушень та за відсутності підстав для відкликання припису ДЕСС може звернутися до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації.

