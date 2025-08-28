Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 28 серпня мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорювалися двосторонні відносини, мирний процес між Україною та РФ, регіональні та глобальні питання.

Про це повідомляє управління комунікації президента Турецької Республіки в соцмережі Х.

Розмова Ердогана із Зеленським 28 серпня: що відомо

Зокрема, у розмові Ердоган зазначив, що Анкара уважно стежила за подіями на Алясці та у Вашингтоні, і зараз продовжує докладати зусиль для досягнення тривалого миру, наголосивши, що після встановлення миру Туреччина продовжить робити свій внесок у безпеку України.

– Президент Ердоган зазначив, що справедливе вирішення конфлікту між Україною та Росією можливе, що необхідно продовжувати та посилювати переговори між двома сторонами, а також що Туреччина готова зробити все від неї залежне для сприяння контактам на високому рівні, які відкриють шлях до миру, – йдеться у повідомленні.

Після попередньої телефонної розмови, яка відбулася 12 серпня, Володимир Зеленський заявив, що Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив готовність Туреччини організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини.

