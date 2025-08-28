В результате ночной массированной атаки на Киев погибли по меньшей мере восемь человек, среди них ребенок.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаке на Киев 28 августа

Глава государства добавил, что под завалами могут оставаться люди, а количество раненых достигает десятков человек.

Владимир Зеленский подчеркнул, что ночная атака на Киев 28 августа стала ответом Кремля всем тем, кто призывал к “прекращению огня и реальной дипломатии”.

– Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это означает, что Россия до сих пор не боится последствий. Россия до сих пор пользуется тем, что по крайней мере часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для Путина, – ометил Зеленский.

Он обратился к Китаю и Венгрии с призывом отреагировать на гибель детей, а также ко всем государствам, которые выступали за мир, но сейчас “чаще молчат, чем занимают принципиальные позиции”.

– И уже точно время новых жестких санкций против России за все, что она делает. Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны, – подытожил президент.

Ночная атака на Киев 28 августа

Ночью 28 августа российские войска атаковали столицу ударными дронами Shahed, крылатыми и баллистическими ракетами. По данным Киевской городской военной администрации, взрывы прогремели в семи районах города – Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском.

В Дарницком районе прямой попадание уничтожило часть пятиэтажки. Повреждены многоэтажные и частные дома, детский сад, парковка, торговый центр в центре города. Выбиты окна в более чем десяти домах, десятки автомобилей сгорели или получили повреждения.

По словам главы МВД Игоря Клименко, предварительно известно о по меньшей мере 24 раненых, среди них пятеро детей в возрасте от 7 до 17 лет. Спасательные операции продолжаются.

