Унаслідок нічної масованої атаки на Київ загинули щонайменше восьмеро людей, серед них дитина.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаку на Київ 28 серпня

Глава держави додав, що під завалами можуть залишатися люди, а кількість поранених сягає десятків людей. Володимир Зеленський наголосив, що нічна атака на Київ 28 серпня стала відповіддю Кремля всім тим, хто закликав до “припинення вогню та реальної дипломатії”.

– Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків. Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна, – акцентував Зеленський.

Він звернувся до Китаю та Угорщини із закликом відреагувати на загибель дітей, а також до всіх держав, які виступали за мир, але нині “частіше мовчать, ніж займають принципові позиції”.

– І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії за все, що вона робить. Вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни, – підсумував президент.

Нічна атака на Київ 28 серпня

Уночі 28 серпня російські війська атакували столицю ударними дронами Shahed, крилатими та балістичними ракетами. За даними Київської міської військової адміністрації, вибухи пролунали у семи районах міста – Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському.

У Дарницькому районі пряме влучання знищило частину п’ятиповерхівки. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, дитячий садочок, паркування, торговельний центр у центрі міста. Вибито вікна у понад десяти будинках, десятки автомобілів згоріли чи зазнали пошкоджень.

За словами голови МВС Ігоря Клименка, попередньо відомо про щонайменше 24 поранених, серед них п’ятеро дітей віком від 7 до 17 років. Рятувальні операції тривають.

