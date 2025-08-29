Прокуроры допросили украинского военного, которому удалось выжить после пыток в плену, чтобы установить причастных к этому военному преступлению.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Прокуроры задокументировали пытки украинских военнопленных

По данным прокуратуры, украинского воина взяли в плен в августе 2025 года вблизи села Миролюбовка Бахмутского района Донецкой области.

Защитника бросили в подвал захваченного дома, где было еще семь военнослужащих ВСУ.

В том подвале украинские военные должны были стоять на коленях со связанными руками.

Во время допросов оккупанты применяли пытки к пленным, жестоко били и отрезали части тела.

По информации прокуратуры, опрошенному военному россияне перерезали горло. После издевательств оккупанты сбросили тела пленных в яму и засыпали мусором, считая, что те уже умерли.

Однако мужчине, с которым пообщались прокуроры, удалось выжить. Военный с перерезанным горлом пять дней добирался до украинских позиций.

Допросив пострадавшего военного, правоохранительные органы намерены установить, кто из российских оккупантов причастен к этому военному преступлению.

