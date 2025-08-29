Прокурори допитали українського військового, якому вдалося вижити після катувань у полоні, щоби встановити причетних до цього воєнного злочину.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори задокументували катування українських військовополонених

За даними прокуратури, українського воїна взяли в полон у серпні 2025 року поблизу села Миролюбівка Бахмутського району Донецької області.

Захисника кинули до підвалу захопленого будинку, де було ще сім військовослужбовців ЗСУ.

У тому підвалі українські військові мали стояти на колінах зі зв’язаними руками.

Під час допитів окупанти застосовували тортури до полонених, жорстоко били та відрізали частини тіла.

За інформацією прокуратури, опитаному військовому росіяни перерізали горло. Після знущань окупанти скинули тіла полонених у яму та засипали сміттям, вважаючи, що ті вже померли.

Однак чоловіку, із яким поспілкувалися прокурори, вдалося вижити. Військовий із перерізаним горлом п’ять днів добирався до українських позицій.

Допитавши потерпілого військового, правоохоронні органи мають намір встановити, хто з російських окупантів причетний до цього воєнного злочину.

