Український військовий потрапив в полон, але вижив та дістався позицій наших захисників, попри те, що росіяни перерізали йому горло.

Історію його порятунку розповів генеральний директор клінічної лікарні ім. Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко.

Повз п’ять діб із перерізаним горлом: історія сержанта

Позицію В’ячеслава розбомбили, і він потрапив у полон, де перебувало ще семеро українських бійців.

Окупанти катували військових, відрізаючи їм органи та виколюючи очі. В’ячеславу перерізали горло та кинули до ями разом із мертвими побратимами. Наймолодшому було лише 18 років.

Однак В’ячеслав був ще живий. Він затиснув рану рукою, відривав шматки білизни, щоби перев’язати рану і, дочекавшись темряви, почав вибиратися.

— Коли перерізають горло й людина стікає кров’ю — шансів мало. І треба бути такою сильною людиною, щоб не втратити віру і помогти собі вижити, — зазначив Риженко.

Майже п’ять діб сержант повз до українських позицій. Дорогою харчувався кров’ю мишей, на тілі завелися опариші. У вкрай важкому стані його доправили до лікарні в Дніпрі.

— Тисячі поранених героїв пройшли через наші руки, але такого страхіття ми ще не бачили, — каже лікар.

В’ячеслава прооперували та встановили трахеостому. Наразі медики роблять усе можливе, щоби чоловік знову міг говорити.

Попри пережите, сержант прагне повернутися на фронт та помститися за побратимів. Та найбільше В’ячеслав мріє побачити свою чотирирічну доньку.

