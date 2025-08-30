Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий был убит во Львове в субботу, 30 августа. Политику было 54 года.

Правоохранители объявили в городе спецоперацию Сирена и разыскивают киллера, застрелившего бывшего главу украинского парламента.

Факты ICTV собрали реакции на смерть Андрея Парубия от его коллег и чиновников.

Сейчас смотрят

Убийство Андрея Парубия: реакция

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким политика. Он отметил, что все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.

Глава МВД Игорь Клименко также выразил искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича.

– Все необходимые силы уже работают на месте происшествия. Сейчас главное – дать правоохранителям время, чтобы выяснить все обстоятельства и найти стрелка, – написал он.

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Андрей Парубий – человек, чье место по праву в учебнике истории.

– Человек, чье место по праву в учебнике истории. Абсолютно шокирующая новость. Искренне сочувствую и желаю силы всем близким и родным, коллегам, побратимам. Надеемся на скорейшее расследование всех обстоятельств и наказание убийцы, – заявил глава МИД.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на смерть нардепа и экс-спикера парламента, выразив соболезнования родным и близким Парубия.

– Андрей Парубий – с юности посвятил жизнь борьбе за независимость Украины. Он был одним из активных участников национально-демократического движения в конце 1980-х, комендантом Самообороны Майдана во время Революции Достоинства, последовательным защитником украинской государственности. Вечная память, – написал глава ВР.

Нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко сообщила, что их команда шокирована убийством Андрея Парубия во Львове.

– У меня нет слов. Перехватывает горло от ярости и ненависти к врагу… Андрей был нашим коллегой и другом, надежным товарищем, он был принципиальным и порядочным, патриотичным, умным. Прекрасным главой ВР, с которым имела честь работать рядом в президиуме. Он всегда защищал субъектность и авторитет Верховной Рады.

Геращенко добавила, что больше всего в жизни Андрей Парубий любил Украину. После полномасштабного вторжения он делал все для помощи и поддержки ВСУ, работая в профильном комитете по нацбезопасности, помогая конкретным подразделениям, где служат его побратимы.

Премьер-министр Юлия Свириденко выразила соболезнования родным и близким и назвала гибель Андрея Парубия глубокой потерей для страны.

– Вечная память, Андрей Владимирович. Вы всегда оставались патриотом Украины и внесли большой вклад в становление нашего государства. Мои искренние соболезнования родным и близким, – говорится в сообщении главы правительства.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал убийство Парубия шокирующим и дерзким.

– Среди бела дня, в городе, большим количеством выстрелов убили экс-спикера Верховной Рады, действующего народного депутата от ЕС Андрея Парубия. Все правоохранительные органы должны доказать обществу, что способны эффективно работать, – написал он.

По словам Кличко, украинское общество должно быть объединенным как никогда, потому что враг пытается уничтожить нас извне и подорвать ситуацию внутри страны.

Соболезнования выразил также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что Андрей Парубий был неравнодушен к своей стране, народу и останется в истории Украины.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова выразила соболезнования семье и друзьям Андрея Парубия.

– Я шокирована и глубоко опечалена убийством Андрея Парубия во Львове. Он был бывшим председателем Верховной Рады и борцом за демократию в Украине. Виновные должны быть привлечены к ответственности, – подчеркнула она.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов назвал Андрея Парубия патриотом и бескомпромиссным борцом за независимость Украины, за защиту украинского языка и культуры.

– Враги неспособны покорить Украину силой, поэтому прибегают к терроризму, пытаются посеять страх, спровоцировать общественное напряжение и хаос, чтобы сломить волю украинской нации к сопротивлению. Мои искренние соболезнования родным и близким Андрея Парубия, – говорится в посте Буданова.

Он добавил: Вечное уважение и благодарность за его вклад в общее дело борьбы за Независимость и строительство свободного Украинского государства.

Буданов подчеркнул, что Парубий навсегда останется примером преданности украинскому делу и единству украинского народа.

Президент Европарламента Роберта Мецола написала, что глубоко шокирована ужасным убийством бывшего спикера Верховной Рады. Она выразила соболезнования его семье и друзьям.

Deeply shocked by the terrible murder of the former Chairman of the @verkhovna_rada, Andrii Parubii, in Lviv. My heartfelt condolences to his family and friends. pic.twitter.com/5tSkKnutuM — Roberta Metsola (@EP_President) August 30, 2025

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что убийство Андрея Парубия является вызовом государству, и виновные в этом преступлении должны понести самое суровое наказание.

Андрея Парубия убили около полудня в Сиховском районе Львова в субботу, 30 августа. Он умер до прибытия медиков.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.