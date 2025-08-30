Вбивство колишнього спікера Верховної Ради Андрій Парубія було ретельно підготовлено. Служба безпеки України залучена до розслідування цього злочину.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 30 серпня, коментуючи вбивство Андрія Парубія у Львові.

Зеленський про вбивство Парубія

– Регулярно доповідають правоохоронці – міністр внутрішніх справ, Генеральний прокурор. Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил залучено – всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину, – заявив Зеленський.

Президент провів розмову з керівником Служби безпеки України Василем Малюком. За його словами, СБУ залучена до розслідування.

Глава держави доручив невідкладно представляти суспільству перевірену інформацію. Володимир Зеленський висловив співчуття рідним, близьким і друзям Андрія Парубія.

Зеленський про російські обстріли по Україні

Як зазначив президент, тривають роботи в кількох областях після нічних російських ударів. Масштабна атака була по Запоріжжю, Дніпровщині, Київщині та інших регіонах, географія удару – від Харкова до Луцька.

Десятки людей постраждали, розповів Зеленський. Тільки в Запоріжжі 29 людей поранені, серед них – три дитини, ще одна людина загинула.

За його словами, було понад 500 російських дронів і 45 ракет. Значну частину вдалося збити, зокрема балістику – шість балістичних та 32 крилаті ракети. Сили ППО знешкодили за ніч 510 дронів, більшість із них – Shahed.

Як стверджує президент, це вже другий такий масштабний удар Росії за тиждень. На його думку, це абсолютно нахабні дії, якими Росія демонструє, що не буде припинення війни без тиску світу на неї.

Зеленський переконаний, що це все чіткі сигнали для Сполучених Штатів Америки, Європи та лідерів, які цими днями в Китаї та планують зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зеленський про розмову з премʼєр-міністром Індії

Президент України говорив із премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді саме про те, що зараз відбувається. За словами Зеленського, Росія продовжує війну та вбивства.

– Важливо, що премʼєр-міністр Індії підтримав, що припинення вогню потрібне. Тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії. Розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї, – сказав глава держави.

На думку Зеленського, Путін тільки морочить голову лідерам, втягує їх собі у спільники та відкидає загрозу санкцій, але більше нічого його не цікавить. Важливо разом дотиснути Росію до припинення війни, вважає президент.

Сьогодні на доповіді у глави держави був секретар РНБО Рустем Умєров. Він повернувся після зустрічей у Туреччині, в Еміратах. Також були зустрічі в Саудівській Аравії та в Катарі.

– Ми працюємо зі Швейцарією також. Кожна із цих країн готова бути майданчиком для перемовин про закінчення війни. Я дякую їм за це, – наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський чекає зараз на доповідь після зустрічей в Америці керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який говорив зі Стівом Віткоффом. Українська сторона готується до зустрічей у Європі вже на тижні та робить все, щоб була жорстка реакція на дії Росії.

