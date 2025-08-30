Втрати ворога на 30 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 850 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 284-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 081 330 вбитими і пораненими.

Втрати ворога на 30 серпня 2025

  • особового складу – близько 1 081 330 (+850) осіб;
  • танків – 11 149 (+6);
  • бойових броньованих машин – 23 210 (+19);
  • артилерійських систем – 32 172 (+47);
  • РСЗВ – 1 476;
  • засобів ППО – 1 213;
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 54 691 (+316);
  • крилатих ракет – 3 626;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60 222 (+106);
  • спеціальної техніки – 3 952.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 284-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

