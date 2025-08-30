Втрати ворога на 30 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 850 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 284-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 081 330 вбитими і пораненими.

Втрати ворога на 30 серпня 2025

особового складу – близько 1 081 330 (+850) осіб;

танків – 11 149 (+6);

бойових броньованих машин – 23 210 (+19);

артилерійських систем – 32 172 (+47);

РСЗВ – 1 476;

засобів ППО – 1 213;

літаків – 422;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 54 691 (+316);

крилатих ракет – 3 626;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 60 222 (+106);

спеціальної техніки – 3 952.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 284-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

